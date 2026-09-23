Disastro ferroviario di Viareggio, ci sarà un Museo per la memoria

Disastro ferroviario di Viareggio, ci sarà un Museo per la memoria

Via libera all'unanimità, in prima lettura, della Camera all'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio nella città toscana con l'obiettivo di conservare la memoria" di quanto avvenuto il 29 giugno 2009 anche mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia, nonché di rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie. I voti a favore sono stati 242, nessun contrario.