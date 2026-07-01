Detenuto muore prima dell'interrogatorio

Un detenuto 26enne, che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto, è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere pratese della Dogaia. Il detenuto, l'honduregno Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un cameriere la notte del 12 maggio nel centro di Prato. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella, che hanno dato l'allarme. Il 118 ne ha certificato il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiaco