Detenuto 23enne si toglie la vita in cella

Un detenuto di 23 anni è stato trovato morto nel carcere di Lucca. Secondo quanto appreso il giovane si sarebbe tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo nella sua cella. A scoprire quando accaduto gli agenti della penitenziaria: inutili i soccorsi. Il 23enne, originario del Bangladesh, era recluso a Lucca da una decina di giorni dopo essere stata arrestato per furto. Il carcere di Lucca, come evidenziato nei giorni scorsi da Antigone e anche dalla giunta dell'Anm toscana, è tra i più sovraffollati: oltre il 200%.