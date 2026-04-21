Decreto Sicurezza, arriva la "tagliola" in commissione

I presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno posto la "tagliola" al disegno di legge di conversione del decreto Sicurezza. L'esame del provvedimento è terminato, quindi, senza aver concluso la votazione sugli emendamenti, oltre 800, ancora sul tavolo. Questa mattina alle 9 il decreto, su cui è attesa l'apposizione della questione di fiducia da parte del governo, sarà in Aula senza il mandato al relatore. La decisione è stata presa dopo che governo e maggioranza hanno rinunciato all'emendamento correttivo sull'articolo del dl che prevede incentivi agli avvocati che favoriscono i rimpatri dei migranti. L'emendamento correttivo avrebbe reso necessario un nuovo passaggio al Senato e comportato il rischio di far decadere il decreto in scadenza il 25 aprile.