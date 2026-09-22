Ddl antisemitismo, appello di Schlein al Governo: cambi testo e lo voteremo

«Facciamo un ultimo appello a questa destra a cambiare la definizione divisiva che hanno messo in questa legge» e «se sarà cambiata siamo disponibili anche a votarla, se così non sarà risulterà evidente la natura strumentale di questa operazione e voteremo contro e loro si prenderanno la responsabilità di dividere» su un tema così importante. Lo ha detto la segretaria Dem, Elly Schlein, al termine di una riunione fiume del gruppo parlamentare alla Camera in vista del voto finale in commissione e poi dell'approdo in Aula del ddl sull'antisemitismo.

«È' stata una discussione bella lunga, articolata. È uno dei giorni - ha detto Schlein al termine della riunione - in cui sono più orgogliosa di essere la segretaria di un partito democratico che discute, si confronta».

La leader Dem ha ribadito che «se quella definizione sarà cambiata, noi siamo anche disponibili a votare questa legge avendo sempre avuto il contrasto all'antisemitismo e ogni forma di discriminazione, è nel nostro Dna. Se quella definizione non sarà cambiata si renderà evidente la natura strumentale di questa operazione da parte della destra e noi voteremo contro. E loro si prenderanno la responsabilità di dividere su un tema che invece dovrebbe vedere unite le forze dell'arco parlamentare».