Cuba, Alessandro Di Battista ricoverato in gravi condizioni

Da ieri sera nell'isola per un reportage, l'ex parlamentare pentastellato avrebbe avuto un malore. Nota del M5s: grande apprensione

«La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione». Lo ha comunicato in una nota il Movimento Cinque Stelle.

In precedenza era stato Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it, a scrivere su X che l'ex parlamentare pentastellato era stato ricoverato «nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni» aveva precisato Gomez.