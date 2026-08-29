Cremona fa la conta dei danni del maltempo: decine di case scoperchiate, colpite anche le chiese

Una tromba d'aria con grandine abbattutasi venerdì pomeriggio ha provocato enormi danni a Cremona. In 10 minuti i vigili del fuoco hanno dovuto rispondere a centinaia di segnalazioni e per gli aiuti alla popolazione è stata mobilitata anche la protezione civile, con i volontari locali. Oltre 40 feriti, tutti in modo lieve.

Oggi si fa la conta dei danni. Ci sono decine, tra case e palazzi, scoperchiati e almeno otto famiglie rimaste senza un tetto che sono state evacuate dalle loro abitazioni. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno dieci le chiese sfregiate, a partire dalla cattedrale. Migliaia gli alberi caduti e almeno diecimila le auto danneggiate dalla grandine.