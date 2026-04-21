Crans Montana, prorogate le misure cautelari per Jessica Moretti
di Redazione
Restano fino al 10 luglio l'obbligo di firma e il divieto di espatrio
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April 21, 2026
Il Tribunale per le misure coercitive del Cantone del Vallese, su richiesta della procura di Sion, ha prorogato di tre mesi, fino al 10 luglio, le misure dell'obbligo di firma e del divieto di espatrio per Jessica Moretti, indagata per omicidio, lesioni e incendio colposi nell'inchiesta per il rogo del Constellation, a Crans-Montana. Secondo il pm si è «intensificato» il pericolo di fuga in Francia della famiglia Moretti, che possiede una casa a Cannes, ma il tribunale non ha condiviso tale valutazione e ha confermato le misure decise a gennaio e in scadenza.
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