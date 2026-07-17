Crans Montana, dopo sei mesi e mezzo torna a casa Leonardo

Crans Montana, dopo sei mesi e mezzo torna a casa Leonardo

È stato dimesso venerdì mattina dall'ospedale Niguarda di Milano, Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crans Montana e tra gli ultimi ad arrivare all'ospedale milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato.

Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Leonardo è stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda l'11 gennaio con ustioni sul 50% del corpo dove ha poi trascorso oltre sei mesi. Rimane ora una sola ragazza ancora ricoverata al Niguarda, Francesca Noto, 16 anni e compagna di classe di Leonardo Bove.

«La dimissione dall'ospedale di Leonardo Bove rappresenta una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Dopo mesi di cure, il ritorno a casa segna una tappa importante del suo percorso di recupero e testimonia la forza con cui ha affrontato questa difficile prova», hanno dichiarato in una nota congiunta il presidente Fontana e l'assessore al Welfare Guido Bertolaso.