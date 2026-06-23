CR7 nuovo record: ha fatto gol in sei edizioni dei Mondiali

CR7 nuovo record: ha fatto gol in sei edizioni dei Mondiali

Il Portogallo batte il primo colpo ai Mondiali. La nazionale guidata dal ct Roberto Martinez vince 5-0 contro l'Uzbekistan nella seconda partita del gruppo K. Gara in discesa fin dai primi minuti per i lusitani, con il gol di Cristiano Ronaldo ad aprire i giochi dopo 6'. Poi, il gran sinistro su calcio di punizione dal limite dell'area di Nuno Mendes, al 17', e il tris di CR7 con un bel destro a incrociare su assist di Bruno Fernandes al 39'. Nella ripresa il più pericoloso è ancora Ronaldo, vicino alla tripletta in più occasioni. Il poker arriva però grazie a una sfortunata autorete di Nematov intorno all'ora di gioco, mentre nel finale Leao (subentrato) firma la 'manita' all'87'. Il 5 volte Pallone d'Oro deve così accontentarsi 'solo' dell'ennesimo record: con la doppietta rifilata alla squadra di Cannavaro, è l'unico giocatore andato a segno in sei edizioni dei Mondiali.