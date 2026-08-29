Controesodo in corso, vacanze finite per 19 milioni di italiani

Si chiudono definitivamente le vacanze per i 19 milioni di italiani che hanno scelto il mese di agosto per andare in ferie, con la riapertura ormai avviata delle attività e degli uffici che segna il ritorno sui posti di lavoro per la stragrande maggioranza dei cittadini.

È quanto è emerso dal bilancio tracciato da Coldiretti/Ixé in occasione del grande controesodo con il bollino rosso per il traffico sulle strade del rientro, da venerdì a lunedì. La spesa media a persona è stata di 834 euro a persona, seppur con sensibili differenze. Tra coloro che sono andati in vacanza, il 32% dei turisti - sottolinea la Coldiretti - è restato al di sotto dei 500 euro di spesa e un 38% tra i 500 e i 1.000 euro.