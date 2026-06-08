Comunali, nella prima giornata di ballottaggio affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti

Secondo giorno di voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani sopra i 15mila abitanti. Tra questi ci sono anche sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Le urne saranno aperte fino alle ore 15. L'affluenza ai seggi su base nazionale per i ballottaggi delle comunali alle 23 si attesta al 39,79 % con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno quando si era attesta al 46,56%. Contemporaneamente si tiene anche il primo turno delle elezioni amministrative in Sardegna. Sono 149 su un totale di 377, i Comuni dell'isola in cui si va al voto per la scelta dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali. In Sardegna l'affluenza ieri alle ore 23 era del 46,45 per cento, in aumento rispetto al 44,20 per cento della precedente tornata elettorale.