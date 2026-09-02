Clima, nei prossimi anni l'aumento minimo delle temperature sarà di 1,8 gradi

Il primo obiettivo dell'Accordo di Parigi, mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali, è sostanzialmente fallito. Nei prossimi anni, la temperatura globale media aumenterà come minimo di 1,8 gradi rispetto al periodo 1850-1900, ma forse anche di più. Questo porterà ondate di calore, siccità, alluvioni, uragani, innalzamento dei mari. È l'allarme lanciato dall'Unep, l'agenza dell'Onu per l'ambiente, con un rapporto intitolato "Limiting Overshoot" (Limitare il superamento della soglia).

Nello scenario più ottimistico, il picco dell'aumento della temperatura raggiungerà nei prossimi anni 1,8°C rispetto ai livelli preindustriali. La maggior parte degli altri scenari prevede picchi più elevati. L'Unep sostiene che è ancora possibile ridurre al minimo la durata di questo sforamento, facendo rientrare in breve tempo le temperature entro 1,5°C dai livelli pre-industriali, l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi (l'altro è rimanere almeno sotto i 2°C). Ma occorre agire subito e in modo deciso.