Cinema, morto l'attore Sam Neill, fu la star di Jurassic Park

L'attore neozelandese Sam Neill, star di "Jurassic Park", "Peaky Blinders" e "Lezioni di piano", è morto all'età di 78 anni.

Il decesso è stato annunciato dalla famiglia sul suo account Instagram. Non sono state rese note le cause del decesso, ma Neill aveva rivelato solo di recente di essere guarito da un tumore del sangue.

"È con immenso dolore che la famiglia di Sam Neill annuncia la sua scomparsa, avvenuta lunedi' 13 luglio a Sydney, in Australia» ha scritto la famiglia. «Sam era circondato dai suoi cari e si è spento con la dignità che ha contraddistinto tutta la sua vita».