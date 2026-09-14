Catania, aeroporto chiuso fino alle 16.00
di Redazione
Arrivi sospesi al Fontanarossa e voli dirottati al Falcone-Borsellino di Palermo a causa dell'eruzione dell'Etna
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September 14, 2026
Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, dopo l'allerta rossa Vona per l'aviazione scattato nell'aeroporto di Catania, interessato dalla nuova emergenza Etna, a causa di una imponente nube di cenere alta almeno 4 chilometri diretta a sud. La società catanese di gestione Sac ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle 16 e i voli nazionali e internazionali sono stati deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone-Borsellino di Palermo.
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