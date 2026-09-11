Caso Delmastro, Procura di Roma pronta a sollevare il conflitto di attribuzione
di Redazione
Dopo il no della Camera ad agosto all'acquisizione delle comunicazioni sul cellulare del boss Caroccia, i pm puntano all'annullamento della decisione. L'ex sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia deteneva quote azionarie nel locale "Bisteccheria d'Italia"
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September 11, 2026
La Procura di Roma nei prossimi giorni solleverà formalmente alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alle chat intercorse tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'ambito del procedimento sul ristorante "Bisteccheria d'Italia", e l'ex sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro, che ha detenuto quote azionarie del locale.
L'obiettivo dei pm della Dda di Roma, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, è ottenere l'annullamento della decisione con cui la Camera dei Deputati, il 5 agosto scorso, ha votato contro l'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono cellulare di Caroccia.
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