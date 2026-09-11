Caso Delmastro, Procura di Roma pronta a sollevare il conflitto di attribuzione

La Procura di Roma nei prossimi giorni solleverà formalmente alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alle chat intercorse tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'ambito del procedimento sul ristorante "Bisteccheria d'Italia", e l'ex sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro, che ha detenuto quote azionarie del locale.

L'obiettivo dei pm della Dda di Roma, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, è ottenere l'annullamento della decisione con cui la Camera dei Deputati, il 5 agosto scorso, ha votato contro l'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono cellulare di Caroccia.