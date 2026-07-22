Caso Delmastro, i senatori M5s occupano i banchi del Governo

Proteste al Senato e aula sospesa per il caso Delmastro. I senatori del M5s hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della giunta della autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat del sottosegretario Andrea Delmastro con il ristoratore Mauro Caroccia, esponendo cartelli con la scritta "Fuori le chat". La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta.

I senatori del M5s si sono messi in piedi tra i banchi del Governo, continuando a esibire i cartelloni e urlando "Vergogna, vergogna!" tra le proteste dei colleghi di Fratelli d'Italia, che hanno risposto con "Buffoni". La presidente ha invitato i senatori a lasciare i banchi del governo e sospeso la seduta invitando i commessi a intervenire. Nella confusione, Roberto Menia (FdI), ha raggiunto il capogruppo pentastellato, Luca Pirondini, che in quel momento era davanti ai banchi del governo per strappargli il cartello. Tra i due è nata una discussione accesa.

La seduta è stata sospesa. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha spiegato che della protesta si parlerà in una prossima riunione dei capigruppo e ha scherzato con l'ex presidente della Camera: «Fa parte delle dinamiche parlamentari, non è vero presidente Casini?. Ne abbiamo viste di peggio, il che non migliora però il giudizio».