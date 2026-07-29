Carta d'identità illimitata per i 70enni

Domani entra in vigore la normativa sulla durata della carta di identità elettronica per gli over 70. Le carte rilasciate a partire dal 30 luglio 2026 avranno una durata illimitata e saranno utilizzabili anche ai fini dell'espatrio

Da domani entra in vigore la nuova normativa sulla durata della carta di identità elettronica per gli over 70. Le carte rilasciate a partire dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a 70 anni al momento della richiesta di rilascio avranno una durata illimitata e saranno utilizzabili anche ai fini dell'espatrio. La misura è contenuta nell'ultimo Dl Pnrr, che dispone una serie di semplificazioni normative, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio scorso. Il provvedimento dispone che resta ferma la facoltà per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identità dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validità del certificato di autenticazione. La finalità del provvedimento, si legge nel Dossier di studi del Parlamento, "è semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini anziani e delle amministrazioni comunali, intendendo ridurre oneri per i soggetti più anziani (che in Italia sono 10.831.525, secondo dato Istat riferito alla popolazione residente al 1 gennaio 2025)" e consentire "una razionalizzazione delle risorse amministrative", in modo da "ridurre il carico di lavoro degli uffici comunali e correlativamente i tempi di attesa per il rilascio della carta d'identità elettronica".