Camorra: pregiudicato arrestato sul volo di linea al rientro da Ibiza

Vacanza a Ibiza, con rientro a Napoli per andare in carcere per omicidio. La polizia allo scalo aeroportuale di Capodichino, ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip partenopeo, nei confronti di un pregiudicato per concorso in omicidio e detenzione e porto illegali di arma da fuoco, aggravati dal metodo mafioso. Le indagini riguardano un agguato del 2 marzo in via Sorrento, nel quartiere Est di Napoli di San Giovanni a Teduccio, vittima un uomo colpito da diversi colpi d'arma da fuoco esplosi al suo indirizzo da ignoti a bordo di un'auto, mentre mentre era dentro la sua vettura in compagnia della moglie. Anche grazie all'analisi di immagini di sistemi di videosorveglianza lungo gli itinerari percorsi - prima e dopo l'agguato - dagli autori materiali e dai loro complici, gli inquirenti hanno ricostruito l'accaduto e individuato l'uomo poi arrestato come uno dei componenti del “commando”. L'indagato, quale esponente del clan D'Amico/Mazzarella, storicamente egemone nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, insieme ad altri, ha deliberato, programmato, organizzato e partecipato all'agguato che aveva come bersaglio un esponente del contrapposto sodalizio camorristico dei Rinaldi. In particolare, per gli inquirenti, è colui che ha fatto il sopralluogo e cercato la vittima, procurando l'auto utilizzata dai killer custodendola nei giorni precedenti all'evento e, dopo il delitto, recuperato il conducente della vettura dei sicari abbandonata in un luogo isolato. L'uomo è stato fermato mentre si trovava ancora a bordo di un aereo di linea con il quale era rientrato, insieme ad amici e familiari, da una vacanza a Ibiza.