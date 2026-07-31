Calo dell'inflazione a luglio, è al 2,8%
di Redazione
L'Istat: il precedente riferimento dei prezzi al consumo era al 3,0%; la diminuzione è determinata dagli alimentari non lavorati e dagli energetici non regolamentati
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July 31, 2026
A luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione pari a +0,2% su base mensile e a +2,8% su base annua (da +3,0% del mese precedente). Il calo dell'inflazione, spiega l'Istituto di statistica, riflette la dinamica dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +4,4% a +3,8%) e degli Energetici non regolamentati (da +13,3% a +10,6%) che tra l'altro comprendono i carburanti e l'energia elettrica sul mercato libero.
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