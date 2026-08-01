Caldo record, 23 città da "bollino rosso"

Il caldo record soffoca l'Italia dal Nord al Sud: se domenica saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città: Messina e Reggio Calabria.

I bollini rossi domenica saranno appiccicati su Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste. Lunedì 3 agosto si aggiungeranno anche Ancona e Bari.

La quarta ondata di caldo africano durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi l'arrivo dei sospirati temporali. Ma anche se le temperature caleranno di un paio di gradi, aumenterà l'afa. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l'Estate 2026 è "ormai destinata a battere la famigerata Estate del 2003 per calore totale, specialmente al Nord e sulle regioni centrali tirreniche". Più freso il Sud. Nella mappa del calore, il bersaglio è il Centro-Nord. Come accaduto durante la prima e la seconda ondata, l'anticiclone punterà infatti i suoi massimi effetti sulla metà superiore della Penisola, lasciando il Sud (che non dovrebbe registrare record assoluti quest'anno) leggermente più ai margini. Il picco sarà dunque al Centro-Nord: attesi 37-40 gradi a Firenze e 38-39° gradi a Bologna. Molto caldo anche a Milano e Roma (35-38° gradi), mentre Torino e Rimini oscilleranno tra i 34° e i 37° gradi. Il Sud sarà invece mitigato dalle brezze: le coste meridionali godranno di temperature leggermente inferiori.

L'elevata temperatura fa sentire i suoi effetti anche sul mare. Le ondate di calore soffocano cozze, vongole e produzioni ittiche di lagune e stagni. Ma non il granchio blu che, anzi, continua a espandersi senza problemi, soprattutto nel Delta del Po. L'unico a non soffrire questa estate rovente.