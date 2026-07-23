Calabresi: io candidato sindaco a Milano? Mi piacerebbe fare la mia parte

Il giornalista è intervenuto mercoledì sera a una Festa dell'Unità nel Milanese e ha parlato del dopo Sala: ci sto pensando, sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso

«Ci sto pensando. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano». Mario Calabresi ha risposto così, durante una festa dell'Unità a Vizzolo Predabissi, nel Milanese, a una domanda sulla possibilità di una sua corsa per Palazzo Marino.

«Sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte» ha detto il giornalista, ex direttore de La Repubblica e La Stampa. L'ipotesi di una candidatura Calabresi per il centrosinistra era già circolata nei mesi scorsi ed era stata commentata anche dall'attuale sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il quale aveva definito il figlio del commissario Luigi Calabresi una «persona di livello».