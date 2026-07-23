Cagliari, uomo si costituisce dopo aver sparato alla moglie e al fratello

All'alba di giovedì, una donna di 47 anni è stata ferita gravemente alla testa da un colpo di pistola nel proprio appartamento nella frazione costiera di Solanas. L'uomo è fuggito subito dopo a bordo di un'auto. Poco dopo, alle 6,10, una seconda segnalazione al 118 richiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso, a Quartu Sant'Elena, dove un'altra persona risultava colpita da arma da fuoco. Alle 6,15, quando un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente dai Carabinieri dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al fratello. Il fratello dell'uomo, un 42enne, è rimasto ucciso sul colpo da un proiettile al tronco. La donna, gravemente ferita alla testa, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari. L'uomo è stato immediatamente posto in sicurezza dai Carabinieri e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre i militari del Nucleo Operativo e della Sezione Rilievi del Nucleo investigativo stanno conducendo approfonditi accertamenti tecnici e i rilievi sui luoghi dei delitti per ricostruire con esattezza ogni fase della tragica vicenda.