Cade da capannone azienda agricola, morto un operaio

È successo ad Albanella, nel Salernitano. La vittima aveva 40 anni

Un operaio di 40 anni ha perso la vita ieri in un incidente sul lavoro avvenuto ad Albanella, nel Salernitano. L'uomo di nazionalità indiana, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, è precipitato nel vuoto da un capannone di un'azienda agricola. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma per il 40enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso e il personale dello Spsal dell'Asl. Sulla salma, che si trova all'obitorio dell'ospedale di Eboli, sarà eseguita l'autopsia disposta dalla Procura di Salerno.