Boom di nascite a Matera: 9 bimbi in 24 ore

Nove bambini, cinque maschi e quattro femmine, sono nati nelle ultime 24 ore all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Il dato è stato reso noto dall'Azienda sanitaria locale di Matera, che sottolinea l'attività dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, impegnata nell'assistenza alle donne durante la gravidanza, il parto e il periodo post-parto. L'Unità operativa garantisce un percorso assistenziale multidisciplinare rivolto alle future mamme e ai neonati, accompagnando le famiglie nelle diverse fasi del percorso nascita. «Le nove nascite registrate nelle ultime 24 ore - ha dichiarato il direttore generale dell'ASM, Maurizio Friolo - rappresentano un dato significativo per il nostro ospedale e per la comunità materana. È un'occasione per ringraziare il personale dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia per la professionalità e l'attenzione con cui ogni giorno garantisce assistenza alle donne e ai neonati. Ai nove piccoli e alle loro famiglie rivolgiamo i nostri più sinceri auguri».