Bologna, dodicenne muore precipitando nella tromba delle scale

Tragedia in una palazzina di via Piave a Bologna dove un giovane di 12 anni, di origine albanese, è morto dopo essere precipitato dalla tromba delle scale. L'edificio si trova nella stessa zona dove due anni fa morì il 17enne Fallou Sall, accoltellato da un suo coetaneo.

Stando alle prime ricostruzioni il ragazzino sarebbe caduto, dall'ottavo piano, all'interno della tromba delle scale: a quanto si è appreso il dodicenne stava giocando insieme a degli amici all'ottavo piano del palazzo, dove si trova un terrazzo accessibile, quando ha attraversato un lucernario con una lastra in plexiglass che ha ceduto, facendolo precipitare.

A quanto si è appreso gli amici che erano li con lui hanno tentato di aiutarlo cercando di trattenerlo e non farlo cadere ma la rottura definitiva della lastra lo ha fatto volare sulla tromba delle scale.

Sul posto sono intervenuti, invano, i sanitari del 118 oltre a diverse pattuglie di polizia del commissariato Santa Viola e alla scientifica al lavoro per cercare di capire la dinamica esatta dell'incidente. Gli accertamenti hanno riguardato il vano in cui il 12enne è precipitato e il cortile del condominio che ha più scale. Proprio nel giardino dello stabile si sono radunati gli amici del ragazzino, straziati dal dolore così come i genitori del piccolo accorsi in lacrime. Alla loro presenza i giovani hanno spiegato quanto avvenuto nell'edificio di via Piave agli agenti arrivati per fare luce sull'episodio. Si sono stretti al papà e alla mamma del ragazzino i conoscenti e amici, giunti in via Piave, e i residenti del palazzo. A quanto appreso il corpo della vittima è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La notizia della morte del ragazzo è giunta sino al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha subito espresso il suo cordoglio e si è attivato con gli uffici comunali. «Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia e degli amici. Come Comune di Bologna - ha detto - ci mettiamo a disposizione per ogni necessità».