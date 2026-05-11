Bimbo morto al Meyer di Firenze, si indaga per omicidio colposo

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo al momento senza indagati per il decesso di un bambino che era stato ricoverato per frequenti «mal di pancia». L'ospedale toscano: decesso improvviso ed inaspettato

La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati, per la morte di un bambino di 5 anni, avvenuta nella notte tra l'8 e il 9 maggio, mentre era ricoverato per accertamenti medici all'ospedale pediatrico Meyer.

I giudici hanno già acquisito le cartelle cliniche. Il piccolo era stato ricoverato al Meyer per frequenti «mal di pancia» ed era poi deceduto. I medici avevano nel frattempo avviato una serie di accertamenti clinici per individuare la causa dei malori, forse riferibili a una patologia gastroenterologica che però non era ancora stata definita.

Il Meyer ha parlato di «decesso improvviso ed inaspettato».