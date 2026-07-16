Missili balistici contro la capitale ucraina e le infrastrutture strategiche, gli ucraini rispondono con raid e droni a Bryansk, Yaroslaw e Belgorod. Nel mirino anche una base aerea di Mosca

Attacchi tra Ucraina e Russia, due morti a Kiev e tre vittime nelle regioni russe

Attacchi tra Ucraina e Russia, due morti a Kiev e tre vittime nelle regioni russe

Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina. Un raid russo con missili balistici ha colpito Kiev causando due morti e diversi feriti, con danni a edifici e infrastrutture. Nel mirino anche la regione di Odessa, dove Mosca afferma di aver colpito strutture portuali e siti legati alla logistica militare e alla produzione di droni.

Tre persone sono rimaste uccise in raid aerei ucraini in Russia. Nella regione di confine di Bryansk una ragazza di 15 anni e sua nonna sono morte in un attacco con un lanciarazzi. Nella regione di Yaroslavl, a 300 chilometri a nord-est di Mosca, un uomo è stato ucciso in «un massiccio attacco di droni nemici». Il ministero della Difesa russo ha annunciato giovedì di aver abbattuto 375 droni ucraini durante la notte su circa 15 regioni russe e di aver annesso la Crimea.

Le autorità russe hanno anche denunciato nuovi attacchi ucraini con droni nella regione di Belgorod, con cinque feriti; Kiev non ha commentato ufficialmente. L’Ucraina avrebbe inoltre colpito la base aerea russa di Engels con velivoli senza pilota.

Sul fronte politico, il presidente Volodymyr Zelensky prosegue il riassetto del governo dopo le dimissioni della premier Yulia Svyrydenko, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la gestione del Paese durante la guerra. I nuovi raid arrivano appena dopo la visita di Von Der Leyen a Kiev per rafforzare la cooperazione militare Ue-Ucraina con il “Drone Deal”.