Asti: uccide la ex e il nuovo compagno di lei, poi si toglie la vita

Ha ucciso la ex e il nuovo compagno di lei, poi si è suicidato. L'uomo e la ex moglie erano entrambi albanesi: Astrit e Drita Koni, residenti da 20 anni in Italia. È accaduto a Cossombrato, nell'Astigiano, dove lui lavorava come giardiniere del castello, dal quale si è gettato per uccidersi. La coppia, di origine albanese, era in Italia da molti anni.

A dare l'allarme il fratello della donna, preoccupato poiché non aveva notizie della sorella. Accanto ai due corpi è stato trovato anche un attrezzo agricolo con cui sarebbero stati colpiti a morte. Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.