Armenia, vince le elezioni il partito Contratto Civile di Pashinyan

Il partito al governo del primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. Il partito Contratto Civile di Pashinyan ha ottenuto il 49,81%, un esito che rafforza la politica di avvicinamento del governo verso la Ue e gli Usa. Molto distanziati i due partiti dell'opposizione favorevoli a mantenere le tradizionali buone relazioni con Mosca: Armenia Forte, del miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan, ha ottenuto il 23,29% e Alleanza Armena dell'ex presidente Robert Kocharyan il 9,94%. Anche altre due forze di opposizione - l'alleanza "Armenia" dell'ex presidente Robert Kocharyan e il partito Armenia Prospera - hanno superato la soglia elettorale per entrare in parlamento, ottenendo rispettivamente il 9,9% e il 4% dei voti. Pashinyan ha salutato la «vittoria storica del suo partito che garantirà l'eternità e lo sviluppo dell'Armenia». Si è impegnato a «continuare il percorso di riavvicinamento con l'Occidente» sviluppando allo stesso tempo le relazioni dell'Armenia con la Russia. Il suo avversario Karapetyan ha definito le elezioni «vergognose» e ha denunciato violazioni e repressione, affermando che decine di membri dello staff della sua campagna elettorale sono stati arrestati. Il comitato investigativo armeno ha affermato di aver aperto 59 procedimenti penali per presunte violazioni elettorali - compreso il voto multiplo - e di aver arrestato nove persone. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è congratulata con il primo ministro armeno: «Caro Nikol Pashinyan, congratulazioni per la tua vittoria elettorale. Lo spirito della Rivoluzione di velluto che hai guidato nel 2018 è vivo e vegeto», ha scritto von der Leyen su X. «Valutiamo profondamente la nostra partnership con un'Armenia democratica che si sta avvicinando sempre di più all'Europa. L'Armenia può contare su di noi».