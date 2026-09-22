Arabia Saudita, riapre l'oleodotto Est-Ovest colpito dagli Houthi

L'Arabia Saudita ha riaperto l'oleodotto Est-Ovest ed entro oggi potrebbe riprendere le esportazioni dal porto di Yanbu, sul Mar Rosso. Lo ha riferito la Reuters citando tre fonti informate. Riad aveva chiuso l'oleodotto e sospeso le partenze delle petroliere dal porto di Yanbu il 13 settembre, in seguito ad attacchi con droni da parte delle milizie Houthi.

La ripresa delle forniture ha avuto immediato impatto sui mercati petroliferi, con i futures sul greggio Brent scesi di oltre 2 dollari al barile, al livello più basso dall'8 settembre. Una delle fonti ha affermato che Aramco sta cercando di riportare la portata a 4 milioni di barili al giorno, mentre una fonte della sicurezza ha dichiarato che il ripristino completo potrebbe richiedere settimane. L'oleodotto riprenderà a fornire greggio alle raffinerie Aramco sulla costa del Mar Rosso, e oggi è prevista una spedizione per la Cina da Yanbu.