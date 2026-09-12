Arabia Saudita, droni provenienti dall'Iraq hanno colpito un oleodotto

Sono stati droni provenienti dall'Iraq a colpire nella serata di ieri l'oleodotto Est-Ovest in Arabia Saudita, portando alla sospensione delle sue attività. Lo ha affermato il ministero degli Esteri saudita, in un comunicato in cui condanna l'attacco, aggiungendo che i danni provocati dallo stesso sono «attualmente in fase di riparazione». In Iraq operano milizie filo iraniane.

Baghdad ha quindi ordinato la chiusura del valico di frontiera di Shalamcheh, tra Iraq e Iran, come misura precauzionale proprio in seguito ai recenti attacchi con droni contro l'Arabia Saudita: lo hanno riferito a Reuters due fonti della sicurezza. Secondo le fonti, è in corso un'operazione su larga scala per dare la caccia agli autori dell'attacco contro l'Arabia Saudita