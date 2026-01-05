Anziano uccide la figlia nel Modenese

Un 89enne ha ucciso la figlia di 63 anni in provincia di Modena. I Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno già arrestato l'uomo nel pomeriggio di ieri a Castelnuovo Rangone. Eros Canepari è stato colto quasi in flagranza dell'omicidio volontario aggravato della figlia convivente, Monica. L'uomo l'aveva ripetutamente colpito con un martello al capo ed al corpo, causandole gravissime lesioni mortali.

I Carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di una condomina che aveva udito le urla disperate della vittima provenienti dall'appartamento posto a piano terra dello stabile. All'interno dell'abitazione in cui è avvenuto il delitto era presente anche la madre della vittima, di 87 anni, nonché moglie dell'arrestato, illesa e non coinvolta nella dinamica dei fatti e poi affidata alle cure dei sanitari dell'ospedale di Modena - Baggiovara.

L'indagato è ora piantonato in stato di arresto all'ospedale di Baggiovara, in attesa di essere trasferito in una struttura idonea. Il pubblico ministero della Procura di Modena ha immediatamente assunto la direzione delle indagini, in occasione del sopralluogo effettuato nell'abitazione. Dai preliminari accertamenti, fa sapere la Procura, è emerso che l'arrestato era da diverso tempo in cura presso un centro di salute mentale del circondario e che, nel settembre scorso, era già stato destinatario di un intervento da parte dei Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Rangone che avevano proceduto al ritiro cautelativo, a causa del suo stato mentale, di una pistola legalmente detenuta.