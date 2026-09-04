Andria, due morti per un'esplosione: preparavano azioni contro i bancomat

I corpi di due persone sono stati trovati vicini a una villetta in periferia: secondo le forze dell'ordine stavano maneggiando esplosivo

Due persone sono morte in una esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le "marmotte", le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia di Andria sulla provinciale 155.

Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'Arma.