Almeno 11 morti e 19 feriti in un incendio ad Algeri

Nella periferia di Algeri un incendio divampato in un orfanotrofio ha provocato almeno 11 morti e 19 feriti. Il rogo è scoppiato nella zona di Mohammadia, presso la Fondazione per l’infanzia assistita. Le squadre della Protezione civile sono intervenute per evacuare gli ospiti e domare le fiamme. Tra i feriti si registrano ustioni di diversa gravità, problemi respiratori e casi di shock psicologico. Le autorità hanno precisato che il numero delle persone coinvolte resta provvisorio e che le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Non è stata specificata, per ora, l'età delle vittime.

L’incendio si inserisce in un’emergenza nazionale legata all’ondata di caldo. La Protezione civile ha registrato 139 incendi negli ultimi giorni, con 120 roghi già domati e 19 ancora attivi in dieci province. Per le operazioni di spegnimento sono stati mobilitati anche mezzi aerei dell’esercito. Le fiamme hanno interessato vaste aree boschive e rurali del Paese, favorite dalle temperature estreme, che nelle regioni sahariane raggiungono i 49 gradi, con valori superiori di 7-12 gradi rispetto alle medie stagionali.