Allarme siccità: con questo livello del Po, per irrigare c'è acqua ancora per dieci giorni
di Redazione
Lo comunica l'Autorità del grande fiume. L'ente ha confermato lo stato di severità idrica «media in assenza di precipitazioni»
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July 10, 2026
Con la risorsa attualmente disponibile restano dieci giorni per garantire l'irrigazione nel Bacino del fiume Po. È quanto rilevato dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, coordinato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, riunito in via straordinaria a Taglio di Po (Rovigo). L'ente ha confermato lo stato di severità idrica «media in assenza di precipitazioni» e ha adottato una serie di indirizzi non vincolanti per il risparmio idrico, precisando che le indicazioni sono limitate al solo Bacino del fiume e non all'intero distretto. Al momento non si registrano interruzioni per l'idropotabile, sebbene Acque Venete stia limitando i prelievi.
Nel Delta del Po la riduzione della portata sta favorendo l'intrusione salina: l'acqua di mare ha raggiunto i 20 chilometri dalla foce nel ramo di Pila, in provincia di Rovigo, e i 25 chilometri nel ramo di Goro, in provincia di Ferrara. Le condizioni stanno «determinando difficoltà sempre più marcate nell'approvvigionamento irriguo, nell'idropotabile, dove Acque Venete è costretta a limitare i prelievi e che rischiano di compromettere l'habitat e la biodiversità dell'ecosistema», ha spiegato il dirigente dell'Autorità di Bacino, Francesco Tornatore, dopo un sopralluogo a Porto Tolle (Rovigo).
Il quadro di deficit idrico interessa però l'intero Nord Italia. In Piemonte la Regione ha convocato un focus d'emergenza per lunedì a causa della riduzione dell'80% della risorsa nei comprensori risicoli, mentre in Lombardia il deficit medio ha raggiunto il 40% e si valuta un soccorso irriguo per il Lago d'Idro fino al 20 luglio. Difficoltà minori si registrano in Liguria, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna sui corsi minori appenninici, ora al vaglio di Arpae. L'Osservatorio tornerà a riunirsi il 21 luglio.
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