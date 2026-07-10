Allarme siccità: con questo livello del Po, per irrigare c'è acqua ancora per dieci giorni

Con la risorsa attualmente disponibile restano dieci giorni per garantire l'irrigazione nel Bacino del fiume Po. È quanto rilevato dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, coordinato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, riunito in via straordinaria a Taglio di Po (Rovigo). L'ente ha confermato lo stato di severità idrica «media in assenza di precipitazioni» e ha adottato una serie di indirizzi non vincolanti per il risparmio idrico, precisando che le indicazioni sono limitate al solo Bacino del fiume e non all'intero distretto. Al momento non si registrano interruzioni per l'idropotabile, sebbene Acque Venete stia limitando i prelievi.

Nel Delta del Po la riduzione della portata sta favorendo l'intrusione salina: l'acqua di mare ha raggiunto i 20 chilometri dalla foce nel ramo di Pila, in provincia di Rovigo, e i 25 chilometri nel ramo di Goro, in provincia di Ferrara. Le condizioni stanno «determinando difficoltà sempre più marcate nell'approvvigionamento irriguo, nell'idropotabile, dove Acque Venete è costretta a limitare i prelievi e che rischiano di compromettere l'habitat e la biodiversità dell'ecosistema», ha spiegato il dirigente dell'Autorità di Bacino, Francesco Tornatore, dopo un sopralluogo a Porto Tolle (Rovigo).

Il quadro di deficit idrico interessa però l'intero Nord Italia. In Piemonte la Regione ha convocato un focus d'emergenza per lunedì a causa della riduzione dell'80% della risorsa nei comprensori risicoli, mentre in Lombardia il deficit medio ha raggiunto il 40% e si valuta un soccorso irriguo per il Lago d'Idro fino al 20 luglio. Difficoltà minori si registrano in Liguria, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna sui corsi minori appenninici, ora al vaglio di Arpae. L'Osservatorio tornerà a riunirsi il 21 luglio.