Ayurveda, l’antica medicina dell’India scesa dall'Himalaya

Aduecento chilometri da New Delhi si aprono già le montagne dell’Himalaya. È una regione semitropicale, con la sua brava jungla (che è una parola indiana), tigri, scimmie, elefanti. Se si comincia a salire su per i tornanti si attraversano gole montane, acque impetuose e santuari di guru antichi e moderni. L’Uttarakhand, il nome dello stato indiano, vi attende con le sue numerose cliniche e centri di benessere, di well-being. Il benessere qui vale sia per i turisti occidentali che per gli indiani che cercano refrigerio e il ripulirsi dai fumi perniciosi delle megalopoli. Se vi inerpicate ancora, arrivate a vedere l’Everest e i suoi grandi fratelli e sorelle, le cime tempestose che dividono dalla Cina e dal Nepal. E raccogliete storie di asceti che hanno vissuto da queste parti in grotte e nevi cogliendo i frutti della moksha, della liberazione. Uno di questi, molto giovane, dal nome Bhole Baba Samaj (che è in realtà anche uno dei nomi di Shiva, la divinità qui più amata per avere sofferto e vissuto come noi) è apparso tra queste aspre valli negli anni ‘70 e vi ha fondato una clinica per venire in soccorso dei rustici abitanti. Dopo avere assolto al suo compito, infondendo serenità tutto intorno, è svanito, passando attraverso uno stato di mahasamadhi, dalla vita attingendo direttamente il Nirvana. Questo è il mondo degli yogi e dell’ascetismo himalayano che ha il suo luogo d’elezione nel monte Kailash (il testo classico è Autobiografia di uno Yogi di Paramahansa Yogananda, ma anche il bellissimo Nove Vite di William Darlymple).

Il lascito di Bhole Baba è stato raccolto da una équipe di medici ayurvedici da tutta l’india e oggi è un ospedale all’avanguardia che offre i suoi servizi alle popolazioni locale e agli “occidentali” che salgono fin qua. Cos’ è la medicina Ayurvedica? Come dice la stessa parola, è una costellazione della cura che ha origini ai tempi delle prime scritture hindù, i Veda. Si tratta di una pratica bimillenaria basata sull’esperienza, quindi nulla di esoterico: solamente lo studio degli equilibri e delle malattie e la regolazione con erbe e principi naturali – che per altro sono alla base di moltissima industria farmaceutica occidentale, l’India essendo una delle prime fornitrici in questo campo. A differenza della nostra medicina, che ha una storia piuttosto recente, l’empirismo dell’Ayurveda non ha mai avuto un prima e un dopo, ma affonda in una continuità di acquisizioni. Così racconta un grande psicoanalista e medico indiano, Sudir Kakar, in Sciamani, mistici e dottori che tratta della tradizione indiana nel campo della cura. Si dovrebbe parlare di olismo se non fosse un termine abusato. L’ Ayurveda, a cui Kakar dedica due lunghi capitoli nel suo libro, si occupa di corpo senza staccarlo dalla mente e lo fa con una complicatissima classificazione dei tipi umani, delle affezioni e dei principi vitali. Medicina ippocratea? Sì, se non fosse che tra i Greci e noi abbiamo messo una frattura di secoli. Qui la frattura non c’è mai stata ed è il motivo per cui l’Ayurveda offre le cure per tutte le malattie conosciute dalla nostra allopatia con in più dei rimedi che evitano la farmacopea chimica. Ed è il motivo del suo successo crescente tra “occidentali”. In cima ai monti, sulle nuvole, si viene accuditi, esaminati con analisi e tecniche simili a quelle di cui usufruiamo nei nostri ospedali ma con terapie che affondano in una concezione diversa dell’unità psico-fisica.

La chiave della cura è una disintossicazione generale del corpo e della mente, il panchakarma, che ripulisce, drena, libera attraverso massaggi, bagni di vapore, liquidi di varia natura e medicine e diete che agevolano l’espulsione di ristagni. A questo tipo di cura si affianca quella mirata che agisce con preparati naturali specifici. Questo complesso terapeutico, che va dalle gastriti alla oftalmica, al diabete alle malattie mentali, costituisce oggi nel mondo una rete di migliaia di cliniche. Con grande mia meraviglia il tutto è estremamente laico, l’idea di salute e benessere viene coniugata attraverso un attento ascolto del paziente e nessun misticismo a cui aderire. Le cure partono da una anamnesi dettagliata e vengono trattate con terapie prive di un “codice di adesione” spirituale. Ovviamente il tutto avviene dentro una cornice culturale indiana, ma non diversamente da quanto avviene dentro a un nostro ospedale del “Bambin Gesù”. La salute è un effetto di accordo tra visione del mondo, concezione del corpo e della mente. Qualcosa che a noi, abituati all’idea di scienza post-rinascimentale, di rottura tra il mondo alchemico e quello dell’empiria non è familiare. Eppure, il principio su cui si basa la medicina ayurvedica non è dissimile dal paradigma indiziario che Carlo Ginzburg ci ha spiegato essere alla base delle scienze sperimentali. La differenza è che l’ayurvedico si giova di due millenni di sperimentazione e di elaborazione – in testi, archivi e continua ricerca. Se mi ritrovo qui, tra le nuvole himalayane insieme a una nutrita folta di pazienti europei è perché, sperimentalmente, c’è un tipo di efficacia che, fosse anche solo per gli effetti detox generali, è abbastanza evidente. Si aggiunga a questo e alla serietà delle equipe mediche cha hanno una formazione che va dalla allopatia all’ayurvedico, il clima generale offerto da queste cliniche. Non si respira l’aria dei nostri ospedali, c’è una grande attenzione agli aspetti psicologici oltre che a quelli fisiologici, e questo si riflette nell’architettura generale del processo terapeutico. A cui si aggiunge il saluto offerto ogni mattina da centinaia di uccelli, folle di pini e rododendri, decine di allegre scimmie che ci circondano.