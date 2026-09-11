A Ceuta hanno preso fuoco 42 baracche abitate da migranti

I fatti sono avvenuti la scorsa notte e hanno interessato spazi abitati in strada e in spiaggia. In corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per capire se esiste una relazione tra i vari roghi

Notte di incendi a Ceuta, l'exclave spagnola, a 40 giorni dall'arrivo in massa di migliaia di migranti dal Marocco. I vigili del fuoco della città autonoma sono intervenuti la scorsa notte in diversi punti per spegnare le fiamme appiccate a 42 baracche allestite dai migranti in strada e sulla spiaggia e a 8 auto e 4 cassonetti della spazzatura.

L'incendio più esteso è divampato vicino ai capannoni della frontiera di El Tarajal, dove i profughi arrivati il 30 e il 31 luglio hanno allestito accampamenti di fortuna. Le circa 200 persone presenti, alcune famiglie con minori, che vivevano in tenda nella zona, sono state evacuate e non si sono registrati feriti, informano i servizi di emergenza. Per questo rogo i vigili del fuoco non escludono l'ipotesi di un'origine accidentale da un falò acceso nell'accampamento.

Altri roghi hanno interessato un parcheggio vicino un palazzetto dello sport, dove 8 veicoli sono stati distrutti dalle fiamme. Le forze di sicurezza hanno aperto un'inchiesta per determinare le cause e verificare se esiste una relazione fra i diversi roghi e gli attacchi agli accampamenti di migranti.