A bordo di un suv investe due scippatori in monopattino e poi ne aggredisce uno

Ha investito con il suv due giovani in monopattino che lo avevano appena scippato. È successo ieri a Torino in lungo Po Antonelli: secondo le testimonianze, il conducente del Suv, un torinese di 39 anni, ha urtato il monopattino di proposito, scaraventando i due ragazzi sul selciato. Poi è sceso e ha preso a calci uno dei due, gridando che gli avevano rubato una collana. Alcuni residenti gli hanno urlato di smetterla e uno ha anche tentato di frapporsi: "gli ho detto che non era il caso di ammazzarlo per questo".

Il ragazzo ferito è stato soccorso da un'ambulanza casualmente di passaggio e portato in ospedale: è in prognosi riservata, ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un trauma cranico. Il suo amico, fuggito a piedi, è stato rintracciato nel quartiere Barriera di Milano, dove è stato bloccato dagli agenti mentre cercava di salire a bordo di un bus. Anche il trentanovenne, dopo essere risalito in macchina, si era allontanato: è stato bloccato dagli agenti in zona Vanchiglia e, a quanto pare, stava raggiungendo la vicina stazione dei carabinieri per denunciare lo scippo.