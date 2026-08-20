West Nile, casi in aumento: 312 contagiati e 13 decessi nel 2026

Anche se i numeri inferiori a quelli dello scorso anno, sono tuttavia in crescita i casi di infezione da West Nile virus nell'uomo. E in Italia il virus ormai circola stabilmente in quasi tutto il territorio nazionale. Dall'inizio dell'anno al 19 agosto sono stati segnalati nel nostro Paese 312 casi confermati (erano 226 nel report precedente, al 12 agosto), di cui 156 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (1 caso importato dalle Maldive), 40 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 115 casi di febbre (1 caso importato da Burkina Faso). Tra i casi confermati sono stati notificati 13 decessi (1 decesso in un caso importato). Nello stesso periodo sono stati segnalati 9 casi di Usutu virus (5 Lombardia, 1 Emilia-Romagna, 1 Marche, 1 Lazio, 1 Piemonte). Lo indica il bollettino della sorveglianza coordinata dall'Istituto superiore di Sanità (Iss), oggi pubblicato in coincidenza con il World Mosquito Day.