Vertice dei leader di Pd, M5s e Avs alla Camera sulla strategia parlamentare in vista anche delle prossime giornate d'aula sulla legge elettorale. Secondo quanto viene riferito Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si sono confrontati per mezz'ora nel corridoio della Corea. Le opposizioni sono pronte a sostenere l'emendamento sui fuorisede. Secondo quanto si apprende da più fonti del campo largo, Pd, M5s e Avs sono orientati a votare a favore della proposta della maggioranza che amplia le possibilità di voto per chi vive lontano dal comune di residenza. «Non è quello che volevamo, ma è un passo avanti che consente a chi è lontano da casa di esprimersi», è la valutazione emersa dalle opposizioni dopo il vertice tra i leader. Nelle ultime riformulazioni dell'emendamento, resta il termine del 31 dicembre per l'iscrizione nell'elenco dei fuorisede, ma chi acquisisce i requisiti successivamente potrà iscriversi entro 30 giorni e comunque non oltre 45 giorni prima del voto. L'emendamento estende inoltre il voto ai cittadini che, per documentati motivi di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza.

«Abbiamo un Paese in ginocchio e ce lo ha portato Meloni. Da mesi il Movimento ha fatto un processo interno con i cittadini per scrivere il nostro programma, che è quasi completato. Adesso ci confronteremo con le altre forze, se è necessario anticipare lo faremo anche da settimana prossima. Ci dicano che finalmente vogliono rispettare la volontà degli elettori andando al voto e vedrà che in pochissimo tempo condivideremo un programma e il criterio per dare un'indicazione del candidato premier, se imposto dalla legge elettorale. Nessuna maretta anche sulla politica estera: le forze di opposizione sui vari dossier sono molto più convergenti dell'attuale maggioranza. Il nostro primo punto in politica estera che ci condividiamo tutti è il ripristino del diritto internazionale». Lo afferma il leader del Movimento 5 Stelle.