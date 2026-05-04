Usa, spari vicino alla Casa Bianca: colpito l'aggressore

Una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. È stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump.

Secondo i giornalisti presenti alla Casa Bianca, il Secret Service ha chiesto a tutti i media presenti nel giardino della residenza di rientrare nella sala stampa.

Il Secret Service ha spiegato che l'uomo che ha sparato è stato colpito dagli agenti delle forze dell'ordine nei pressi del Washington Monument, in una zona affollata di turisti a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca.

Le condizioni della persona e le circostanze relative alla sparatoria tra la 15th Street e Independence Avenue non sono state rese note. Il Secret Service ha invitato a evitare la zona mentre le squadre di emergenza intervengono sul posto.