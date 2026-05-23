Usa-Iran, nessuna svolta per ora. Trump studia possibili nuovi attacchi

Si tratta ancora su un possibile accordo dell'ultimo minuto, ma l'amministrazione Usa starebbe valutando anche la ripresa delle ostilità. A Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a partire dal Pakistan

L'amministrazione statunitense si sta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo sostiene Cbs, citando alcune fonti, secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Stando ad Axios, il presidente americano starebbe valutando seriamente la possibilità di lanciare nuovi attacchi contro l'Iran, a meno che non si verifichi una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati.

Secondo la Cnn, a Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere la guerra. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e ad un accordo definitivo.

Venerdì, per alcune ore, fonti di Al Arabiya avevano ipotizzato l'annuncio di una bozza finale relativa a un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan. I punti chiave dell'accordo - già riportati da media sauditi - includerebbero, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e la graduale revoca deIle sanzioni statunitensi.