Secondo Axios, i due uomini di fiducia del presidente Trump sono in Europa. Non è nota la località del possibile incontro, in agenda il confronto sul nucleare iraniano

Usa-Iran, i negoziatori americani Witkoff e Kushner sono in Svizzera

Usa-Iran, i negoziatori americani Witkoff e Kushner sono in Svizzera

Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo ha riportato nella notte il sito di Axios, citando alcuni funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare venerdì ma sono stati rinviati. Al centro c'è il confronto sul nucleare, primo punto in agenda dopo il cessate il fuoco siglato "a distanza" giovedì con le firme di Trump e Pezeshkian.

Il giornalista di Axios, Barak Ravid, ha riferito che l'altro inviato del presidente Donald Trump, Jared Kushner, sarebbe già in Svizzera in vista dei colloqui previsti. La presenza di Witkoff e Kushner in Svizzera probabilmente alimenterà le aspettative che i negoziati possano iniziare presto, anche se nessuna delle due parti ha annunciato pubblicamente una data per il primo turno. Nel Paese elvetico, non è ancora nota la località in cui il primo round di trattative tra Washington e Teheran si svolgerà.