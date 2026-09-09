Usa: colpite cinque petroliere iraniane

I media statunitensi lo avevano anticipato ieri e poi, in tarda serata, è arrivata – via X – la conferma del comando delle forze statunitensi in Medio Oriente (CENTCOM): le forze americane hanno attaccato cinque petroliere iraniane. Quattro – tra cui la portacontainer Riesco che è affondata a seguito dell’impatto – sono state colpite nel Golfo dell’Oman e una vicino all’isola di Kharg, uno dei principali punti di partenza del petrolio iraniano nel bel mezzo del golfo Persico.

Secondo Washington, gli equipaggi sono stati avvertiti e hanno potuto abbandonare le navi prima dei bombardamenti. Gli Stati Uniti sostengono che le petroliere facessero parte della flotta fantasma utilizzata dalle Guardie rivoluzionarie iraniane per vendere petrolio e finanziare le proprie attività aggirando le sanzioni internazionali.

L’attacco alle cinque petroliere è stato presentato dagli Usa come una rappresaglia: nei due giorni precedenti l’Iran aveva cercato due volte di colpire con missili balistici una nave militare americana ma senza riuscirci. Sabato invece Washington aveva risposto ad iraniani contro una propria portaerei e un cacciatorpediniere distruggendo altre tre petroliere.

L’Iran, da parte sua, non ha fermato la catena di ritorsioni. Nella notte Theran ha lanciato venti missili contro una base utilizzata dagli americani in Giordania anche se diciotto sono stati intercettati e due sono caduti in zone disabitate, senza vittime. Tramite l’agenzia stampa ufficiale iraniana, i Guardiani della rivoluzione hanno anche annunciato di aver attaccato due petroliere americane e dieci navi nello Stretto di Hormuz. Come sempre le conseguenze delle ostilità riguarda anche chi vive a migliaia di chilometri dal Golfo: con sempre meno petrolio che riesce a passare, il Brent, il greggio di riferimento per i mercati internazionali, è tornato vicino ai 100 dollari al barile.