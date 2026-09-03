Ucraina, settima notte consecutiva di attacchi contro Kiev

Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la settima notte consecutiva. È quanto riportano i media ucraini, dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.

A seguito dei raid proprio su Odessa, oltre 350.000 famiglie sono rimaste temporaneamente senza elettricità. La Russia ha infatti attaccato le infrastrutture energetiche nella regione a sud dell'Ucraina. Secondo Dtek, la maggiore azienda privata ucraina nel settore energetico, «il nemico ha anche danneggiato un sito produttivo della Dtek Odesa Grids, compresi edifici adibiti a trasporti e uffici. I tecnici dell'energia stanno facendo tutto il possibile per ripristinare l'elettricità nelle case il più rapidamente possibile» ha spiegato la società.