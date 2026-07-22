Ucraina, rimosso anche il capo di Stato Maggiore Syrsky

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha licenziato il Capo di Stato Maggiore, Oleksandr Syrskyi, e ha nominato al suo posto Mykhailo Drapatyi. Circa una settimana fa, Zelensky aveva rimosso dall'incarico il ministro della Difesa Mykhailo Fedorov, a seguito di un conflitto con Syrskyi. Da allora, si sono svolte proteste in tutto il Paese contro la rimozione del ministro della Difesa. Zelensky ha aggiunto di aver offerto all'ex ministro della Difesa un "incarico di prestigio" con responsabilità sulla tecnologia della Difesa.

Syrskyi è stato sostituito subito da Mykhailo Drapatyi: lo ha annunciato lo stesso Zelensky sui social. "Sono grato a Oleksandr Syrskyi e a ciascuno dei nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina".