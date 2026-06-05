Ucraina, il Cremlino a Zelensky: «Venga a Mosca quando vuole»

Le autorità di Mosca aprono alla possibilità di un colloquio diretto tra Putin e il presidente ucraino. «Zelensky puo' venire a Mosca in qualsiasi momento», hanno riportato i media statali citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che a Putin non era ancora stata mostrata la lettera di Zelensky, nella quale il leader ucraino aveva escluso preventivamente di andare a Mosca. La reazione della presidenza russa arriva in risposta all'iniziativa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si era detto pronto a incontrare la sua controparte russa Vladimir Putin a Mosca «in qualsiasi momento» pur di concordare una data per un faccia a faccia risolutivo che possa porre fine alla guerra.