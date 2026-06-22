Trump insiste: «L'Italia si è comportata molto male»

Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della Nato. «L'Italia si è comportata molto male», ha detto il presidente nello Studio Ovale. E poi rivolto agli alleati ha detto: «Spendiamo centinaia di miliardi di euro l'anno per la Nato e quando abbiamo chiesto il loro sostegno per una cosa piccola hanno detto di no, ed è stata una cosa stupida perchè anche noi potremmo dire loro no all'aiuto e magari lo faremo». Trump ha poi menzionato altri due Paesi della Nato che «si sono comportati male» rispetto alla guerra contro l'Iran: Germania e Gran Bretagna. «Anche la Germania si è comportata molto male. E Starmer», ha aggiunto.