Trump insiste: «Deluso dall'Italia»
di Redazione
Il presidente lo ha detto incontrando il segretario generale della Nato Rutte
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June 24, 2026
Donald Trump insiste nel sottolineare di essere rimasto deluso da «Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia» e da altri alleati della Nato. «Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte», ha aggiunto in un incontro allo Studio Ovale con il segretario generale della Nato.
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